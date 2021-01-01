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Происшествия

В Славском туристы застряли на остановившемся подъемнике, идет спасательная операция

15:23 1 января 2021
Подъемник

В пятницу, 1 января, в селе Славское Сколевского района Львовской области аварийно остановился подъемник — на нем застряли люди. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Аварийная остановка кресельного подъемника канатной дороги произошла из-за неисправности на трансформаторной подстанции. Обслуживающий персонал пытается подключить электрогенератор.

Горно-спасательные подразделения ГСЧС проводят работы по снятию туристов с подъемника, на котором застряли 70 человек. По состоянию на 15:00 удалось снять 29 человек, в том числе пятерых детей.

Ранее во Львовской области останавливался подъемник на гору Погар, на котором застряли десятки людей, — причиной аварии стала неисправность редуктора.

Напоминаем, что в Киеве обнаружили проблемы с фуникулером, действующем уже более 100 лет.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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