Много детей, есть беременные: в Славском с застрявшего подъемника сняли всех туристов

Для отдыхающих в Карпатах первый день нового года запомнился неприятным инцидентом. В Славском из-за обесточивания подъемника на высоте зависли 74 туриста. Спасатели отчитались, что по состоянию 16 часов всех людей эвакуировали.

Учитывая ветер и холод (+1 градус) на канатной дороге, в первую очередь спасатели сняли с подъемника 13 детей и троих беременных женщин, а потом спустили и остальных 58 лыжников.

Уже установлено, что кресельный подъемник остановился из-за аварии на трансформаторной подстанции. Спасатели привезли электрогенератор и восстановили работу механизмов.

Фото dsns.gov.ua

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