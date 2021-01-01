Во Львове неизвестные пытались раскопать могилу советского разведчика Кузнецова

Во Львове неизвестные вновь осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова. Вечером 31 декабря на Холме Славы, где Кузнецова похоронили в 1960 году, был обнаружен подкоп. В полиции Львовской области подтвердили, что инцидент действительно имел место, но подробности правоохранители пока не оглашают.

Фото с места ЧП опубликованы на Facebook-странице Mariner Ukr. По состоянию на 1 января вырытую яму уже прикрыли доской.

С какой целью неизвестные разрыли могилу, пока непонятно. В соцсетях обсуждалась версия о том, что неизвестные хотели заложить взрывчатку под памятник и устроить показательный взрыв 1 января, когда в Украине отмечают годовщину со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Также есть сторонники у версии, согласно которой некие лица пытались выкрасть останки Кузнецова. Украинские органы власти периодически получают запросы из российского Екатеринбурга, где живут наследники Кузнецова, о перезахоронении праха. Последнее такое обращение поступило весной 2020 года, авторам запроса ответили отказом.

Могила Кузнецова во Львове периодически подвергается нападениям. Так, однажды охотники за металлом сбили и украли бронзовые буквы с могильной плиты. Также в свое время могилу обливали краской и оставляли надписи «Палач» и «Враг УПА».

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