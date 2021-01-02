Новогоднее чудо: в Днепре медики спасли девочку, в руках которой разорвалась петарда

В Днепре медики сделали невозможное, восстановив целостность руки 10-летней девочки. Малышка выхватила петарду, который поджег ее старший брат. Взрыв разорвал пальцы на правой руке и девочку срочно доставили в областную детскую больницу.

В ходе операции, которая длилась всю ночь, хирургам удалось пришить большой палец, который держался только на коже, а также восстановить разорванные сухожилия и сосуды.

Хирурги дают осторожные прогнозы — школьница будет иметь полноценную руку.

Сейчас же она получает специальную кислородную терапию, чтобы восстановился кровоток поврежденной кисти.

«Восстановлена целостность кисти. Палец пришит и сохранена его анатомическая целостность. Мы надеемся, что все будет хорошо. Сейчас состояние ребенка стабильное. Проводится терапия, направленная на сохранение пальцев», — сообщил журналистам ТСН генеральный директор областной детской больницы Алексей Власов.

Напомним, в феврале в том же Днепре в руках у семилетнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа, оторвав мальчику кисть руки.



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