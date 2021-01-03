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Происшествия

Клей оказался очень сильным: под Херсоном девочка на Новый год склеила себе глаз

8:46 3 января 2021
Плачущий ребенок

В первый день нового года в городе Каховка под Херсоном произошло необычное происшествие: школьница решила помочь родителям сделать елочку еще более нарядной и занялась изготовлением красочной бумажной гирлянды.

Для этого она взяла бумагу, ножницы, и, конечно, клей, пишет местное издание «Новый день».

К сожалению, ребенок не рассчитал, что тюбик может быть «с подвохом»: при открытии и нажатии струя клея мощно прыснула в лицо девочки, попав в глаза.

Ребенок рефлекторно закрыла глазик, но клей попал на веки и начал быстро засыхать.

Через считанные минуты веко и глаз оказались настолько прочно склеенными, что даже родители не смогли помочь девочке «разлепить» их без боли.

В результате пришлось вызвать бригаду «скорой помощи» и везти дочь в районную больницу, чтобы вернуть ей зрение.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как жительница российской Твери чуть не ослепла после процедуры наращивания ресниц, поскольку мастер использовала для процедуры не специальный клей, а обычный, который привел к проблемам с глазами и отеку лица. Офтальмолог, к которому обратилась пострадавшая, констатировала, что она могла вообще остаться без зрения.

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