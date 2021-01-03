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Происшествия

Ушел ночью из дома по неизвестным причинам: возле леса нашли тело прокурора, экс-помощника Матиоса

14:25 3 января 2021
Лес

В селе Бреч на Черниговщине 1 января днем на улице нашли тело начальника отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Евгения Котенко. Труп нашел охранник элитного гостиничного комплекса, пишет «Украинская правда».

Тело прокурора было найдено в 500-та метрах от эко-отеля «Бреч». По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в отеле вместе со своей женой Юлией, и около двух часов ночи по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до пяти утра.

Камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

При осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили. Также не нашли и следов борьбы на месте смерти.

Напомним, что Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. Жена умершего, Юлия Котенко, также является сотрудницей Офиса Генерального прокурора. Она работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в ОГП.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве в туалете Голосеевского парка нашли полураздетую мертвую женщину.

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