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Происшествия

Жертва стала палачом: едва не изнасилованная пенсионерка ударом ножа в сердце убила насильника

16:42 3 января 2021
Убийство

В Херсонской области суд Новотроицкого района оставил на свободе женщину, совершившую убийство на сексуальной почве. К одинокой местной жительнице «на кофе» напросился ее знакомый помоложе. И хотя время уже было позднее, в гостеприимстве пенсионерка не отказала. За что и пострадала, пишет Kherson.net.ua.

После кофе гость начал домагаться ее. Он набросился на нее, несколько раз с силой ударил по лицу, оставив синяки, и прямо за волосы поволок в спальню. Там удобно устроился на диване, поставил перед собой женщину на колени и принялся принуждать к оральному сексу. Однако домогательства так возмутили пенсионерку, что она дотянулась до кухонного ножа, лежавшего на столе под рукой. И всадила его в грудь насильнику. Нож угодил в сердце и две недели спустя раненый скончался в больнице.

Началось следствие. Женщина, которую едва не изнасиловали в собственном доме, своей вины не отрицала. Более того — даже оплатила расходы не похороны семье убитого. Она утверждала, что убивать обидчика не собиралась — все вышло случайно.

Свои показания она повторила и на суде, который, тем не менее, признал пенсионерку виновной в умышленном убийстве из-за превышения пределов необходимой обороны (статья 118 Уголовного Кодекса Украины). Однако наказание ей назначили самое минимальное — год лишения свободы с годичным же испытательным сроком. То есть пенсионерка останется на свободе.

Как писали «ФАКТЫ», в начале прошлого года Киевский районный суд Одессы вынес приговор местной жительнице, которую обвинили в умышленном убийстве своего мужа-тирана. Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве, уточнив, что совершено оно «в состоянии сильного душевного беспокойства». Вердикт: четыре года лишения свободы. Однако, с учетом всех обстоятельств, обвиняемую освободили, определив условный двухгодичный срок.

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