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С полиэтиленовым пакетом на голове и наручниками на руках за спиной: в Турции нашли мертвой украинку

19:32 3 января 2021
Кристина Новицкая

Украинскую модель Кристину Новицкую нашли мертвой в Турции. Об этом написало турецкое издание anterhaber.

25-летняя Новицкая работала моделью в городе Мугла Бодрумского района.

Девушку обнаружили мертвой в ее доме. Она сидела на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и с наручниками на руках за спиной. По информации местных СМИ, модель арендовала виллу в Мугле в течение последних 6 месяцев.

О смерти Кристины Новицкой написал в соцсети ее сосед — турецкий актер и телеведущий Алп Кыршан.

Полиция рассматривает две версии: убийство и самоубийство. Якобы двери помещения, где нашли тело, были заперты изнутри. Издание также пишет, что девушка часто жаловалась на головные боли и ездила на лечение в Украину.

Мать Кристины Елена Новицкая работает агентом по недвижимости в Украине. 4 января она приехала в Муглу, чтобы забрать тело дочери на родину.

Как сообщали «ФАКТЫ», прошлой осенью в Турции во время отдыха погиб британский футболист Энтони Макдауэлл. Спортсмен выпал из окна, расположенного на седьмом этаже стамбульского отеля.

Фото anterhaber.com/

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