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Происшествия

Трагедия в польских Татрах: под туристами из Украины проломился лед в озере

20:12 3 января 2021
озеро в Татрах

В субботу, 2 января, в польских Татрах на озере Морское Око произошел инцидент с украинскими туристами.

Примерно в 10 метрах от берега под туристами из Украины проломился лед. Об этом рассказала Паулина Колодзейська из Татранского национального парка, пишет «Польское радио».

По ее информации, туристы смогли самостоятельно выбраться на берег. Никто из них не пострадал.

Лед на озере Морское Око слишком тонкой, чтобы выходить на него. Руководство парка постоянно призывает туристов не выходили на поверхность замерзших озер Татр. Знаки, размещенные на берегах, также сообщают об опасности. В районе озера есть часовые парка. Но несмотря на предостережения, туристы выходят на замерзшее озеро.

Напомним, прошлой зимой в польских Татрах сошла снежная лавина. В результате пострадали четыре человека.

Фото polskieradio. pl/

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