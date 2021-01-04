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Происшествия

Сбивший велосипедиста водитель попытался скрыть труп, но угодил в новое ДТП

7:19 4 января 2021
ДТП

В Великомихайловском районе Одесской области один и тот же водитель за короткое время совершил два ДТП, одно — со смертельным исходом — он пытался скрыть.

По информации областного главка полиции, 30-летний водитель иномарки, будучи невнимательным за рулем на большой скорости столкнулся с велосипедистом, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии велосипедист погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил тело в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Но в полутора километрах снова попал в ДТП, наехав на препятствие.

После задержания подозреваемого доставили в медучреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, в первый день Нового года в Киеве водитель автомобиля «Ягуар» на подъеме не справился с управлением и въехал в столб. А 31 декабря под Киевом разбился микроавтобус, много пассажиров пострадало.

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