Землетрясение произошло в Закарпатье

В Мукачевском районе Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой около 1,8 балла без негативных последствий. Об этом сообщили в ГСЧС.

«3 января в 00:08 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок без негативных последствий магнитудой около 1,8 балла (не ощущается на поверхности человеком) в районе с. Барбово Мукачевского района», — говорится в сообщении.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, координаты эпицентра землетрясения — широта 48,35 гр., долгота 22.76 гр. Магнитуда по длине записи МD = 1.8, класс К = 7.3.

Подземные толчки зафиксировали на глубине 3,7 километра.

Напомним, в конце декабря в Хорватии было зафиксировано несколько землетрясений, продолжавшихся в течение трех суток. Сила толчков оценивалась в 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера. Под удар стихии попали жители Загреба, городов Петринья и Сисак.

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