В деле о гибели украинской модели в Турции всплыли новые детали

Украинка Кристина Новицкая, которую нашли мертвой в Турции, скорее всего, совершила самоубийство.

По информации турецкого издания Sozcu, турецкая полиция рассматривает вариант самоубийства как основную версию. Так как все замки на вилле, где обнаружили тело украинки, были закрыты изнутри, на окнах были железные решетки, а в доме не было беспорядка.

По данным местных СМИ, украинка приехала в Турцию из Киева три года назад и работала моделью и танцовщицей. Она преподавала танцы. Последние 10 месяцев из-за пандемии коронавируса девушка практически была без работы. Она почти совсем не выходила из дома и, вероятно, была в депрессии.

В украинском МИД подтвердили смерть Новицкой, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, 3 января стало известно, что тело 25-летней Кристины Новицкой нашли на вилле в районе турецкого Бодрума. Она сидела в кресле в наручниках с полиэтиленовым пакетом на голове.

Фото anterhaber.com/

853

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter