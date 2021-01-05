Телефон и наручники погибшей украинской модели в Турции озадачили полицию

Выяснились новые подробности гибели в Турции украинской модели Кристины Новицкой — девушка испытывала психические проблемы. Об этом со ссылкой на турецкие СМИ сообщает Kliker.

Полиция установила, что модель заказывала доставку наручников на дом, в которых ее затем обнаружили мертвой. Новицкая переехала в турецкий Бодрум за полгода до смерти. Она подрабатывала переводчицей, но также работала моделью, танцовщицей и тренером по танцам. При этом Кристину финансово поддерживала семья.

Полиция пытается разблокировать смартфон украинки и проверяет видео с камер наблюдения, находящихся у дома. Но пока основная версия — самоубийство украинки.

Ранее сообщалось, что мертвую девушку нашли сидящей на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове, ее руки были скованы наручниками за спиной.

Фото anterhaber.com

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