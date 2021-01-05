СБУ перехватила тонну героина, предназначавшегося для стран ЕС

Служба безопасности Украины пресекла контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза — речь идет о 1035 кг героина. Стоимость партии по ценам «черного рынка» составляет более 2,3 миллиарда гривен, сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Трафик тяжелого наркотика организовала транснациональная организованная преступная группировка из числа граждан Турции. Именно они в декабре 2020 года отправили героин на судне, которое прибыло в Одесский морской торговый порт. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

По результатам проведенных мероприятий оперативники спецслужбы уже во Львове задержали трех иностранцев, фасовавших наркотик в арендованных складских помещениях.

В дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз якобы под видом дипломатического груза. В этот же день был задержан и один из организаторов канала — гражданин Турции.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили 1035 кг вещества, подготовленной к транспортировке.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 305 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров») Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех участников, задействованных в наркобизнесе.

По данным ресурса Раньше всех. Ну почти, наркотики ввезли в Украину из Пакистана.

Напомним, 19 декабря одесские таможенники на пункте пропуска в Старокозачьем изъяли 54 кг кокаина стоимостью 12 млн долларов.

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