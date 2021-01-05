28.24 / 28.50 34.38 / 34.89
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

СБУ перехватила тонну героина, предназначавшегося для стран ЕС

19:22 5 января 2021
Следственные действия

Служба безопасности Украины пресекла контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза — речь идет о 1035 кг героина. Стоимость партии по ценам «черного рынка» составляет более 2,3 миллиарда гривен, сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Трафик тяжелого наркотика организовала транснациональная организованная преступная группировка из числа граждан Турции. Именно они в декабре 2020 года отправили героин на судне, которое прибыло в Одесский морской торговый порт. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

По результатам проведенных мероприятий оперативники спецслужбы уже во Львове задержали трех иностранцев, фасовавших наркотик в арендованных складских помещениях.

В дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз якобы под видом дипломатического груза. В этот же день был задержан и один из организаторов канала — гражданин Турции.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили 1035 кг вещества, подготовленной к транспортировке.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 305 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров») Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех участников, задействованных в наркобизнесе.

По данным ресурса Раньше всех. Ну почти, наркотики ввезли в Украину из Пакистана.

Напомним, 19 декабря одесские таможенники на пункте пропуска в Старокозачьем изъяли 54 кг кокаина стоимостью 12 млн долларов.

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Филипп Киркоров

«Такой маленький с тобой»: огромный зять Пугачевой смутил Киркорова

Ани Лорак

«Новый член семьи» Ани Лорак «покорил сердце» ее экс-мужа

Маша Ефросинина

"Мне кажется, я умираю": Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала о разлуке с дочерью

Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер