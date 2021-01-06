В сети сообщили о гибели сына Геннадия Корбана: что известно

В Днепропетровской области вечером 5 января погиб в ДТП 16-летний сын известного украинского бизнесмена Геннадия Корбана Лев Корбан.

По предварительной информации издания Dетектив-Info, юноша отправился кататься на багги с одноклассницей. Оба тела были обнаружены в багги на дне реки Мокрая Сура в районе села Новоалександровка, где проживала погибшая девушка.

Вероятно, Лев хотел заехать на мостик, но не справился с управлением и транспортное средство слетело в реку. Выбраться из салона подростки не смогли, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности.

Интернет-ресурс «Днепр оперативный» показал видео с места трагедии.

Подобные ДТП в Украине — не редкость. Так, в декабре на Львовщине после падения авто с моста в реку полиция спасла пассажира и пьяного водителя, а в марте под Черниговом водителю спастись не удалось.

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