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Происшествия

Полицейский погиб в ДТП на Николаевщине

10:06 6 января 2021
Рустам Шохужаев

В среду, 6 января, в Николаевской области в дорожно-транспортном происшествии погиб полицейский.

Как сообщают в Патрульной полиции, старший сержант Рустам Шохужаев, ехавший на собственном автомобиле, не справился с управлением и попал в ДТП.

«Рустам вступил в ряды патрульной полиции Николаевщины в 2015 году, с честью и достоинством он верно служил украинскому народу. Недавно ему исполнилось 27 лет… Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рустама. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на Буковине — грузовой автомобиль MAN столкнулся с микроавтобусом IVECO, в котором ехали правоохранители. 37-летниий капитан — старший инспектор Новоднестровского отделения полиции в Черновицкой области Олег Мартынюк, находившийся за рулем, погиб, а его пассажирка — 25-летняя капрал полиции — с травмами попала в больницу.

Фото со странички Патрульной полиции в социальных сетях.

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