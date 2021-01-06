28.19 / 28.46 34.36 / 34.91
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Полиция отреагировала на гибель сына Геннадия Корбана

10:28 6 января 2021
Багги достали из реки

В полиции открыли уголовное производство по факту гибели сына политика и бизнесмена Геннадия Корбана Льва Корбана под Днепропетровском 5 января. Об этом правоохранители сообщили в комментарии журналистам агентству «Интерфакс-Украина».

«Внесены сведения в ЕРДР по ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), — сказали в полиции.

По данным СМИ, 16-летний Лев Корбан погиб, катаясь с одноклассницей на багги. Транспортное средство слетело с моста в реку, а выбраться из салона подростки не смогли.

884

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

Багги достали из реки

Полиция отреагировала на гибель сына Геннадия Корбана

Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер