Полиция отреагировала на гибель сына Геннадия Корбана

В полиции открыли уголовное производство по факту гибели сына политика и бизнесмена Геннадия Корбана Льва Корбана под Днепропетровском 5 января. Об этом правоохранители сообщили в комментарии журналистам агентству «Интерфакс-Украина».

«Внесены сведения в ЕРДР по ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), — сказали в полиции.

По данным СМИ, 16-летний Лев Корбан погиб, катаясь с одноклассницей на багги. Транспортное средство слетело с моста в реку, а выбраться из салона подростки не смогли.

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