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Происшествия

Взрыв в доме, где проживает один из главарей «ЛНР», произошел в Луганске

12:13 6 января 2021
Взрыв в доме

В сети активно обсуждают взрыв в многоквартирном доме оккупированного Луганска, где проживает местный начальник — «командир Оперативно-тактического объединения НМ «ЛНР».

Известно, что взрыв прогремел в 01:05 в доме на улице 50 лет Октября, 11 — в одной из квартир на третьем этаже взрывом повреждены несколько окон. Люди, знакомые с обстановкой на оккупированных территориях, сообщают, что в этом доме живет «командир» Ян Лещенко. В комментариях к этой информации, которую в Twitter выложил блогер с ником «hochu domoy v ua», появилась «небытовая» версия — об использовании огнемета «Шмель».

 

Тем временем блогер «Necro Mancer» сообщает, что «товарищи» уже начали «стряпать бытовую версию о взрыве газа».

 

Ранее сообщалось, что в поселке Юбилейный оккупированного Луганска грузовик с оккупантами внезапно провалился под асфальт и оказался в яме с горячей водой — в этом месте как раз прорвало теплотрассу.

Фрагмент фото из Луганска из соцсетей.

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