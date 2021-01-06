Взрыв в доме, где проживает один из главарей «ЛНР», произошел в Луганске

В сети активно обсуждают взрыв в многоквартирном доме оккупированного Луганска, где проживает местный начальник — «командир Оперативно-тактического объединения НМ «ЛНР».

Известно, что взрыв прогремел в 01:05 в доме на улице 50 лет Октября, 11 — в одной из квартир на третьем этаже взрывом повреждены несколько окон. Люди, знакомые с обстановкой на оккупированных территориях, сообщают, что в этом доме живет «командир» Ян Лещенко. В комментариях к этой информации, которую в Twitter выложил блогер с ником «hochu domoy v ua», появилась «небытовая» версия — об использовании огнемета «Шмель».

«Сегодня в 01:05 в жилом доме, 50 лет Октября, 11, произошел взрыв. Известно, что в этом доме проживает Ян Лещенко, командир Оперативно-тактического объединения НМ ЛНР. Повреждены окна на 3 этаже. Сейчас ведутся следственные действия, возле подъезда выставили оцепление.» pic.twitter.com/SX7XFYuZlO — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) January 6, 2021

Тем временем блогер «Necro Mancer» сообщает, что «товарищи» уже начали «стряпать бытовую версию о взрыве газа».

Ранее сообщалось, что в поселке Юбилейный оккупированного Луганска грузовик с оккупантами внезапно провалился под асфальт и оказался в яме с горячей водой — в этом месте как раз прорвало теплотрассу.

Фрагмент фото из Луганска из соцсетей.

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