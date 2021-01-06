В Киеве мать выбросила трехлетнего ребенка с восьмого этажа: первые подробности

В среду, 6 января, в Киеве женщина выбросила ребенка из окна восьмого этажа.

Инцидент произошел на улице на Ватутина, 33А, сообщает «Киев Оперативный».

Мальчику всего 3 года. Сейчас на месте работает полиция.

Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу Охматдет.

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В своем Telegram-канале dtp.kiev.ua сообщает, что ребенка доставили в Охмадет живым, он в тяжелом состоянии. Мать тоже хотела покончить с собой.

Напомним, прошлым летом в Белой Церкви полицейские задержали мужчину, который выбросил из окна квартиры 5-летнего мальчика. А в центре Киева женщина выбросилась из окна 4-го этажа вместе с ребенком.

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