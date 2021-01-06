28.21 / 28.46 34.42 / 34.92
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве обезвредили группу последователей кровавого австралийского неонациста Тарранта

16:34 6 января 2021
задержание

В Киеве сотрудники СБУ задержали членов неонацистской террористической группы, последователей австралийского террориста Брентона Тарранта.

Как сообщили в спецслужбе, лидер группировки по прозвищу «Гитлер» через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов террористической направленности.

В частности, распространялся «манифест» Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве. «Манифест», переведенный на украинский и русский языки, распространялся и в виде печатного издания.

По результатам проведенных следственных действий, экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности «Гитлера» к преступной деятельности. Сотрудники СБУ изъяли печатные издания «манифеста», средства связи и оргтехнику, с использованием которой неонацисты распространяли террористические материалы и соответствующую символику.

Лидеру группировки сообщено о подозрении в публичных призывах к совершению террористического акта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сотрудники СБУ также установили, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020 года в Киеве.

Напомним, в марте 2019 идеолог неонацистов Брентон Таррант убил 51 и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист осуществлял онлайн трансляцию расстрела мирных верующих, а перед этим распространил в сети интернет так называемый манифест «Большая замена». В нем Таррант призвал к совершению терактов в отношении представителей других рас и религий.

Фото ssu.gov.ua/

310

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

Алексей Потапенко

Потапа ошарашила огромная колонна скорых в Киеве

возле дома, где сбросила мать 3-летнего мальчика

"Была в невменяемом состоянии": стали известны подробности расправы матери над ребенком в Киеве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер