В Киеве обезвредили группу последователей кровавого австралийского неонациста Тарранта

В Киеве сотрудники СБУ задержали членов неонацистской террористической группы, последователей австралийского террориста Брентона Тарранта.

Как сообщили в спецслужбе, лидер группировки по прозвищу «Гитлер» через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов террористической направленности.

В частности, распространялся «манифест» Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве. «Манифест», переведенный на украинский и русский языки, распространялся и в виде печатного издания.

По результатам проведенных следственных действий, экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности «Гитлера» к преступной деятельности. Сотрудники СБУ изъяли печатные издания «манифеста», средства связи и оргтехнику, с использованием которой неонацисты распространяли террористические материалы и соответствующую символику.

Лидеру группировки сообщено о подозрении в публичных призывах к совершению террористического акта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сотрудники СБУ также установили, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020 года в Киеве.

Напомним, в марте 2019 идеолог неонацистов Брентон Таррант убил 51 и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист осуществлял онлайн трансляцию расстрела мирных верующих, а перед этим распространил в сети интернет так называемый манифест «Большая замена». В нем Таррант призвал к совершению терактов в отношении представителей других рас и религий.

Фото ssu.gov.ua/

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