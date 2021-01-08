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Происшествия

«Внезапно ударил головой»: задержанный сломал нос полицейскому на Киевщине

13:57 8 января 2021
Нападение на полицейского

В Василькове (Киевская область) местный житель, доставленный в отдел полиции для составления админпротокола, ударил полицейского головой и сломал правоохранителю нос.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, патрульные прибыли по вызову жительницы Василькова, которая пожаловалась на пьяного парня, издевавшегося над ее домашним любимцем.

Оказалось, что хулиганил 27-летний местный житель, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. «Молодой человек вел себя вызывающе, нецензурно выражался и пытался устроить драку», — отметили в областной полиции и добавили, что парня доставили в отдел полиции для составления административного протокола.

В отделе молодой человек внезапно ударил головой сотрудника полиции — медики констатировали, что у правоохранителя сломаны кости носа. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Дебошира задержали и поместили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП, в котором погиб старший сержант Рустам Шохужаев. 27-летний патрульный ехал на своем авто и не справился с управлением.

Фото — скриншот.

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