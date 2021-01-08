После ссоры с сожительницей закарпатец до смерти забил ее маленьких детей

В Закарпатье произошла трагедия — пьяный мужчина набросился на свою гражданскую жену, избил ее и детей — 9-летняя девочка и 2-летний мальчик погибли.

Как сообщают в ГУНП в Закарпатской области, это чудовищное преступление совершил 30-летний житель поселка городского типа Буштыно. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Пострадавшая 35-летняя женщина госпитализирована со сложными травмами.

Трагедия произошла накануне Рождества, 6 января, в одном из развлекательных заведений Тячева. А началось все со ссоры, которую затеял пьяный мужчина.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних детей, которое совершено с особой жестокостью (п. 1,2,4 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и в покушении на умышленное убийство своей сожительницы (ч.2 ст .15 ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители будут ходатайствовать в суде о безальтернативном аресте подозреваемого. За содеянное задержанному грозит пожизненное заключение.

Напомним, что 6 января в Киеве также произошло страшное преступление — невменяемая женщина выбросила с восьмого этажа своего трехлетнего сына. Мальчик чудом остался жив, его госпитализировали в Охмадет.

Фото ГУНП в Закарпатской области.



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