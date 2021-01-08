СБУ подтвердила факт нелегального ввоза в Украину якобы вакцины от коронавируса

Служба безопасности Украины в соответствии с поручением президента Зеленского приступила к расследованию ввоза в Украину, хранения и применения ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Об этом Суспільне сообщил пресс-центр силовиков.

Под расследование попала группа лиц, действовавших по предварительному сговору.

В настоящее время проверяются обстоятельства применения этих средств и вакцинации отдельных граждан как в медицинских заведениях, так и за их пределами.

Сведения о предполагаемом преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований 6 января 2021 года.

Напомним, по данным СМИ, нелегальная вакцинация от коронавируса, за которую ТОП-пациенты готовы платить 1−3 тысячи евро (в США стоимость вакцины составляет 19,50 долларов за дозу, а в ЕС — 15,50 евро), в Киеве стартовала в начале 2021 года. Используется препарат, разработанный немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, которым с 27 декабря массово прививают жителей Европы.

601

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter