28.26 / 28.46 34.41 / 34.79
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

СБУ подтвердила факт нелегального ввоза в Украину якобы вакцины от коронавируса

20:14 8 января 2021
СБУ подтвердила факт нелегального ввоза в Украину вакцины от коронавируса

Служба безопасности Украины в соответствии с поручением президента Зеленского приступила к расследованию ввоза в Украину, хранения и применения ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Об этом Суспільне сообщил пресс-центр силовиков.

Под расследование попала группа лиц, действовавших по предварительному сговору.

В настоящее время проверяются обстоятельства применения этих средств и вакцинации отдельных граждан как в медицинских заведениях, так и за их пределами.

Сведения о предполагаемом преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований 6 января 2021 года.

Напомним, по данным СМИ, нелегальная вакцинация от коронавируса, за которую ТОП-пациенты готовы платить 1−3 тысячи евро (в США стоимость вакцины составляет 19,50 долларов за дозу, а в ЕС — 15,50 евро), в Киеве стартовала в начале 2021 года. Используется препарат, разработанный немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, которым с 27 декабря массово прививают жителей Европы.

601

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан и Тина Кароль

«Сенсационное возвращение дуэта»: Балан и Кароль вышли в топ догадок заинтригованных фанов «Голосу країни»

Оксана Марченко

Анимированная Оксана Марченко «вжарила рок» в церкви

Изолировали от всех и пичкают лекарствами: Григорий Чапкис рассказал о своем состоянии

Изолировали от всех и пичкают лекарствами: Григорий Чапкис рассказал о своем состоянии

Двойнику Гарика Харламова пригрозили вырвать кадык

Двойнику Гарика Харламова пригрозили вырвать кадык

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер