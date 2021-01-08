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Происшествия

Пропавшую в Италии украинку нашли мертвой

20:42 8 января 2021
Пропавшую в Италии украинку нашли мертвой

В Италии в устье реки Тибр вблизи Рима обнаружили разложившийся труп женщины, которая впоследствии была опознана как 58-летняя украинка, имеющая вид на жительство в стране.

Как сообщает Roma Today, идентифицировать личность погибшей удалось благодаря отпечаткам пальцев, которые были в полицейской базе.

В Италии женщина проживала в течение 20 лет, работая там сиделкой. Об исчезновении женщины ее сын сообщил еще в середине декабря.

Теперь полиция пытается установить причину смерти иностранки, ведь на ее теле признаков насилия не обнаружили.

Напомним, в ноябре гражданка Украины погибла при пожаре в общежитии недалеко от Варшавы, а перед этим тело украинца нашли на железнодорожных путях в Великопольском воеводстве.

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