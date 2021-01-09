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Происшествия

Засыпало гвоздями: жена генпродюсера путинского телеканала пострадала на спектакле супруга

10:26 9 января 2021
Софья Эрнст

Супруга генерального директора российского пропагандистского Первого канала Константина Эрнста, 32-летняя актриса Софья Эрнст, серьезно пострадала во время спектакля в МХТ им. А. П. Чехова, пишет Telegram-канал «112».

Так, во время театральной постановки «XX век. Бал» на молодую жену телевизионного начальника внезапно посыпались гвозди.

«Зрителей, да и актеров тоже, ждал сюрприз. Они пришли на постановку Константина Эрнста „XX век. Бал“, в котором по сценарию в конце должен пойти снег, однако что-то пошло не так и на всех посыпались… гвозди», — говорится в сообщении канала.

Несколько саморезов попали на Софью, которая играет в спектакле мужа. Звезда российских фильмов «Союз спасения», «На острие» оказалась ранена, однако госпитализация ей не потребовалась.

Между тем, об инциденте уже сообщили в полицию. Сотрудники театра подозревают, что кто-то мог специально подстроить инцидент, устроив диверсию. Возможным мотивом называют месть.

«На место вызвали полицию. Сотрудники уверены, что кто-то специально заложил гвозди в реквизиты. Хулигана ищут. Пожалуй, это будет самый дорогой спектакль в его жизни», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в России убили театрального режиссёра Антона Милочкина.

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