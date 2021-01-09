В Одессе мужчина порезал себе вены прямо посреди улицы

В Одессе 8 января вечером 35-летний мужчина порезал себе вены посреди улицы. Инцидент произошел на улице Николая Боровского, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

По словам правоохранителей, передавший информацию заявитель отметил, что мужчине очень плохо и он истекает кровью. Прибыв на место происшествия правоохранители увидели мужчину с разрезанным запястьем.

Отмечается, что инспекторы оперативно наложили жгут на руку, остановили кровотечение и вызвали скорую помощь. До приезда медиков патрульные поддерживали разговор с потерпевшим, чтобы он не терял сознание.

Сейчас 35-летний пострадавший находится под наблюдением врачей. Причины поступка выясняются.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Киеве возле станции метро «Минская» мужчина посреди оживленной площади попытался порезать вены, а потом решил выколоть себе глаз.

Фото: патрульная полиция Одесской области

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