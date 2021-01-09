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Происшествия

Мощный взрыв на магистральном газопроводе под Полтавой: первые подробности ЧП

17:08 9 января 2021
Взрыв

В Полтавской области возле города Лубны прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе, сообщает Киев оперативный.

Сообщается, что взрыв был такой силы, что задрожали окна в соседних селах. О пострадавших и причинах взрыва ничего неизвестно.

АО «Лубныгаз» сообщает, что на магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы. Предварительно, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС «Новаки» и ГРС «Вишневое» Оржица.

Возможны аварийные отключения газа. Жителей региона просят закрыть конфорки на случай, если будет отключение газа. Сейчас уточняется список населенных пунктов, которые уже отключены или будут отключены от газоснабжения.

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре недалеко от населенного пункта Чабаны в Киевской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления, по которому газ передается в Европу. В Чабановском поселковом совете сообщили, что произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород) и произошел мощный выход газа в окружающую среду.

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