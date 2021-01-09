Взрыв на газопроводе под Полтавой: у оператора не исключают диверсию

Разгерметизация на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области вблизи города Лубны могла произойти из-за диверсии. Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС в Facebook.

Сейчас оператор собирает и уточняет всю информацию по взрыву для передачи ее соответствующим органам.

«Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии или попытки незаконной врезки», — сказано в заявлении оператора.

В полиции Полтавской области уточнили, что неподалеку села Енковцы на расстоянии около 3-х километров среди поля продолжается горение на месте, где залегает газопровод высокого давления.

Полиция охраняет периметр пожара, чтобы никто из гражданских не попал в опасную зону и не пострадал.

На ликвидации пожара работают 13 спасателей и 3 единицы техники. На место ЧП уже отправились дополнительные силы пожарных, сообщили в областном главке ГСЧС.

Напомним, вечером в субботу, 9 января, вблизи Лубнов в Полтавской области произошел взрыв на газопроводе. Пока что основной его причиной называют разгерметизацию. Ликвидация последствий взрыва на газопроводе еще продолжается.

Из-за ЧП подачу газа на данный участок газопровода пришлось перекрыть. Но отключенных населенных пунктов от газоснабжения нет.

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