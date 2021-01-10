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Происшествия

Дикое убийство в колыбели: под Черкассами молодой горе-отец до смерти забил 4-месячного сына

11:00 10 января 2021
Горе-отец

В субботу, 9 января, около девяти утра, в дежурную часть Уманского районного управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что в селе Летечивка от телесных повреждений умер четырехмесячный ребенок. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Нацполиции Черкасской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия правоохранители установили, что к смерти мальчика причастен его 28-летний отец. Выяснилось, что мужчина имел неприязненные отношения к сыну и были случаи, когда он бил его.

Злоумышленник сознался в содеянном, его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту Уманским районным управлением полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Следствие по данному факту продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в России произошла страшная семейная трагедия: после ссоры с женой мужчина убил 6-летнего сына и годовалую дочь, после чего совершил самоубийство.

Фото: отдел коммуникации Нацполиции Черкасской области

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