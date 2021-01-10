Надругались над памятью украинских бойцов: в Умани вандалы повредили мемориальную стену воинов АТО

В Умани Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту повреждения фотографий и прожектора на мемориальной стене воинам АТО. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Полиция Умани открыла уголовное производство по факту повреждения мемориальной стены воинам АТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 января около девятого часа до Уманского районного управления полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни.

«Во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения 3 фотографий и прожектор, который подсвечивал Обелиск Славы», — добавили в полиции.

Санкция статьи, по которой открыто дело, предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители совместно с общественной организацией «Уманская союз участников АТО» проводят мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.

Как писали «ФАКТЫ», летом 2020 года в шестую годовщину освобождения Лисичанска от боевиков вандалы облили красной краской памятник, установленный в память о погибших воинах.

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