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Происшествия

Опасные игры: двое детей пострадали от взрыва запала гранаты под Днепром

16:25 10 января 2021
Запал гранаты

В городе Каменское Днепропетровской области двое детей получили травмы в результате взрыва запала от ручной гранаты. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты. В результате взрыва 14-летний и 6-летний мальчики получили травмы рук, живота и лица. Сейчас их обоих доставили в областную детскую больницу.

«Установлено, что взрыв произошел по месту проживания семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток. По данному факту следователи Южного отделения полиции открыли уголовное производство по двум статьям УКУ — ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком)», — сообщили в полиции.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в предместье поселка городского типа Сарата на юге Одесской области прогремел взрыв. В результате от осколочных ранений серьезно пострадал 17-летний местный житель, который выпасал домашний скот. Когда парень шел через поле, под его ногами взорвался неизвестный предмет. В результате у пострадавшего травматическая ампутация руки.

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