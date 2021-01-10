Поссорился с женой и убил соседа: под Киевом произошло бессмысленное и жестокое убийство

В городе Белая Церковь Киевской области мужчина после семейной ссоры в сердцах убил мужчину, который курил на балконе в подъезде. Об этом полиция Киевской области сообщила в своем Facebook.

«По предварительным данным, злодей поссорился со своей сожительницей, и, спускаясь по лестнице, увидел человека, курившего на балконе. В этот момент у него возник умысел убить, потому, подойдя ближе, он нанес многочисленные удары ножом в голову и шею», — говорится в сообщении правоохранителей.

46-летнего мужчину задержали по месту жительства в одной из квартир дома, в котором и произошел инцидент.

Злоумышленнику грозит заключение на срок от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что отвергнутый парень зарезал свою любимую и ее родителей.

650

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter