Землетрясение произошло на Львовщине

Во Львовской области 10 января произошло землетрясение. Случилось это в 13:13 по киевскому времени. Стихийное явление магнитудой 2,9 по шкале Рихтера не привело к каким-либо разрушениям, но могло ощущаться жителями. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 5 км на территории Самборского района возле сел Чайковичи и Погорцы. Последствия подземных толчков могли почувствовать жители верхних этажей многоэтажек в Самборе, Дублянах и других городах поблизости.

Напомним, недавно разрушительное землетрясение случилось в Хорватии, а 3 января подземные толчки зафиксированы в Мукачево на Закарпатье.

Фото sambir4/Facebook

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