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Происшествия

Виктором Ляшко воспользовались мошенники

13:55 11 января 2021
Мужчина с телефоном

Главный санврач Украины Виктор Ляшко предупредил о мошенниках, которые якобы от его имени звонят людям и просят срочно помочь деньгами.

«Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет», — пишет Виктор Ляшко на своей страничке в соцсетя.

По его словам, поступают аналогичные сообщения и с фейкового Telegram-канала, на котором разместили личное фото главного санврача.

«Официально сообщаю, что это мошенничество! Никаких телефонных звонков от меня не поступало! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!» — добавляет Виктор Ляшко.

Ранее о странных звонках должностным лицам и журналистам якобы заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова сообщала его пресс-секретарь Наталья Непряхина. По ее словам неизвестный звонящий «идентифицирует лиц, обращается к ним по имени и отчеству» и требует решить вопросы.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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