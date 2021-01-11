Дети пострадали из-за взрыва в винницком детском саду

В понедельник, 11 января, в Виннице произошло чрезвычайное происшествие — на территории детского садика прозвучал взрыв, пострадали трое деток.

Как сообщает «Укринформ», эту информацию подтвердили в отделе коммуникаций областной полиции. Отмечается, что о ЧП правоохранителям сообщила медсестра ДНЗ№ 7. На месте происшествия работают криминалисты.

На данный момент известно, что взрыв прозвучал около полудня, когда дети гуляли во дворе — сдетонировало неизвестное устройство, возможно, самодельный взрывпакет.

Сообщается, что на троих детях загорелась одежда. К счастью, ожоги оказались незначительными, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что статья Уголовного кодекса, по которой будет открыто производство, еще определяется.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области в больницу попали двое детей — они получили травмы в результате взрыва запала от ручной гранаты. У 14-летнего подростка и 6-летнего мальчика — травмы рук, живота и лица.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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