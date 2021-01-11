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Происшествия

Полиция захватила ресторан в Черновцах: стала известна причина

15:46 11 января 2021
Полиция захватила ресторан в Черновцах: стала известна причина

В Черновцах произошло «карантинное» ЧП — администрация ресторана, который в нарушение условий «локдауна» работал вечером 10 января, не выпускала из своего помещения сотрудницу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. При этом чиновница находилась «при исполнении» служебных обязанностей — она совместно с патрульными осуществляла проверку соблюдения карантина развлекательными заведениями и учреждениями питания города.

Попав «в засаду», чиновница сообщила патрульным, что на администрация заведения отказывается выпустить ее из помещения караоке, удерживая ее силой.

«На место происшествия прибыла мобильная группа Главного управления Нацполиции в Черновицкой области и составили протокол по ст. 44/3 ч.1 администратора данного заведения», — цитирует сообщение полиции местный ресурс МолБук.

Опубликовано видео событий в заведении общепита.

Напомним, в ноябре во время т.н. «карантина выходного дня» Киеве полиция брала штурмом ночной клуб.

Фото cripo.com.ua/

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