Почти 200 краснокнижных журавлей погибли в заповеднике "Аскания-Нова"

В заповеднике «Аскания-Нова» (Херсонская область) за недели умерли 185 серых журавлей — эти птицы занесены в Красную книгу Украины.

Как сообщают в областной полиции, по данному факту открыто уголовное производство. По одной из версий, журавли могли питаться зерном, которое посеяно фермерами на близлежащих полях и обработанное химикатами для борьбы с грызунами.

В ГУНП в Херсонской области отмечают, что причина гибели птиц устанавливается «лабораторным путем», и что на месте работают сотрудники полиции, Госпотребслужбы и экологической инспекции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 239 «Загрязнение или порча земель» Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает круг лиц, причастных к вымиранию птиц. Также устанавливаются убытки, нанесенные государству.

Напомним, что летом 2020 года ливень с градом стал причиной гибели трех сотен птиц в национальном природном парке (НПП) «Тузловские лиманы», что в Одесской области.

Фото из Википедии.

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