Пьяная женщина-водитель травмировала полицейскую пивной бутылкой: момент попал на видео

В Днепре нетрезвая «автолюбительница» утром 10 января сопротивлялась задержанию патрульными, бросив в правоохранителей бутылку пива. Инцидент попал на видео, которое опубликовал местный Telegram-канал **евый Днепр.

Тем не менее злоумышленницу все же задержали.

Следователь по согласованию с местной прокуратурой сообщил женщине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении нарушительницы.

Напомним, в конце 2020 года пьяный скутерист устроил настоящее «шоу» киевским копам.

Фото полиции Днепропетровской области

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