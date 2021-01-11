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Происшествия

В полиции рассказали, что взорвалось в винницком детсаду

17:20 11 января 2021
В полиции рассказали, что взорвалось в винницком детсаду

Винницкое районное управление полиции обнародовало первые итоги расследования ЧП на территории детского сада № 7, где утром 11 января произошел взрыв.

По словам начальника управления Виталия Курчика, дети нашли неизвестный предмет на территории сада во время прогулки, и начали с ним играть.

Оказалось, что этим предметом была петарда, которая взорвалась.

Место взрыва

«Незначительные травмы получили трое детей — 5-летняя девочка и двое 6-летних мальчиков. Детей осмотрели врачи. В госпитализации они не нуждались», — сообщил Курчик, которого цитирует пресс-служба МВД Украины.

В полиции показали оперативное видео с места инцидента.

Напомним, минувшим летом в Бердянске раздраженный мужчина открыл по детям стрельбу из окна собственной квартиры.

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