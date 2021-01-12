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Происшествия

Пять человек слетели на авто с моста в реку под Винницей

9:32 12 января 2021
ДТП

В Винницкой области произошло серьезное ДТП — водитель автомобиля столкнулся с бетонной конструкцией моста и съехал в реку.

Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло в Жмеринском районе около 4:00 часов утра недалеко от поворота на село Алексеевка.

«По предварительной информации следствия, за рулем автомобиля „ВАЗ“ находился 28-летний житель Могилев-Подольского района. Также в салоне легковушки находились пассажиры: трое мужчин в возрасте 24, 28, 46 лет и 18-летняя девушка», — отметили в полиции и добавили, что все находящиеся в авто попали в больницу с повреждениями разной степени тяжести.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Ранее в ДТП погиб не справившийся с управлением своим автомобилем сотрудник Патрульной полиции — старший сержант Рустам Шохужаев.

Фото ГУНП в Винницкой области.

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