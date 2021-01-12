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Происшествия

Мэр Черноморска обнаружил в своем кабинете "жучки"

14:12 12 января 2021
Прослушка

Мэр города Черноморска Василий Гуляев заявил, что через две недели после того, как он приступил к работе, обнаружил в своем кабинете устройство для подслушивания.

Об этом инциденте Гуляев рассказал, упоминая о депутатах, которые интересовались, почему на дверях кабинета мэра установлены электронные замки.

«Вам что, неудобно „жучки“ ставить, которые будут записывать что-то? Двери у мэра всегда должны быть открыты, чтобы сюда заходить?» — говорит Гуляев и утверждает, что в мэрии происходят «парадоксальные вещи». Мол, камеры стоят, но никто не знает, куда они транслируют видео.

«У нас кто хочет, тот сюда и заходит. В наш дом заходят с оружием. И никто остановить никого не может. Наверное, будет все-таки по-другому», — сказал он.

На видео — с 08:05.

Ранее о прослушке своей квартиры заявлял журналист программы «Схемы: коррупция в деталях» Михаил Ткач. Он связал появление «жучка» с резонансными расследованиями.

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