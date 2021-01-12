Прорывался в Крым: на "Чонгаре" задержали неадекватного жителя Запорожья

Житель Запорожья попытался прорваться на территорию аннексированного Крыма на внедорожнике, однако лишь протаранил механизм принудительной остановки транспортных средств — болард. Об этом информирует Государственная пограничная служба.

Инцидент произошел на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар», куда 29-летний гражданин Украины прибыл на собственном внедорожнике Nissan X-Trail

От осмотра авто и прохождения пограничного контроля мужчина отказался, сразу отправившись на выезд.

После двухкратного тарана боларда водителя все же «извлекли» из салона иномарки и задержали. При этом он вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам.

Опубликовано оперативное видео.

Напомним, минувшим летом пытавшийся прорваться из России в Украину в Ростовской области контрабандист протаранил ФСБшников. При задержании он не выполнил требования пограничного наряда об остановке и попытался уехать с территории РФ. При задержании контрабандист получил ранение бедра.

Фото Государственной пограничной службы

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