Прорывался в Крым: на "Чонгаре" задержали неадекватного жителя Запорожья
Житель Запорожья попытался прорваться на территорию аннексированного Крыма на внедорожнике, однако лишь протаранил механизм принудительной остановки транспортных средств — болард. Об этом информирует Государственная пограничная служба.
Инцидент произошел на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар», куда 29-летний гражданин Украины прибыл на собственном внедорожнике Nissan X-Trail
От осмотра авто и прохождения пограничного контроля мужчина отказался, сразу отправившись на выезд.
После двухкратного тарана боларда водителя все же «извлекли» из салона иномарки и задержали. При этом он вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам.
Опубликовано оперативное видео.
Напомним, минувшим летом пытавшийся прорваться из России в Украину в Ростовской области контрабандист протаранил ФСБшников. При задержании он не выполнил требования пограничного наряда об остановке и попытался уехать с территории РФ. При задержании контрабандист получил ранение бедра.
Фото Государственной пограничной службы156
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