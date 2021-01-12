В Карпатах спасатели снова снимали людей с застрявшего подъемника

Во вторник, 12 января, спасателям пришлось снимать людей с застрявшего подъемника на горе Высокий Верх в Карпатах.

Как сообщают в ГосЧС, инцидент произошел в селе Волосянка Сколевского района на Львовщине — на кресельной дороге застряли 14 человек. Все они — персонал «креселки».

В течение сорока минут спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли людей с остановившегося кресельного подъемника, медицинская помощь никому не потребовалась.

Напомним, что 1 января не повезло туристам, приехавшим в Славско — люди застряли на кресельной дороге после аварийной остановки подъемника. Это произошло из-за неисправности на трансформаторной подстанции. Всего на «креселке» тогда зависли 70 человек.

Фото со странички ГосЧС.

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