Ножом в живот: вор тяжело ранил охранника торгового центра в Днепре

В торгово-развлекательном центре Днепра неизвестный мужчина пытался проникнуть в один из закрытых магазинов. При попытке задержания он ударил ножом в живот охранника и сбежал.

Как сообщили в областном главке полиции, инцидент произошел 11 января около 16:00 на улице Боброва, в помещении ТРЦ «Приозерный».

48-летний сотрудник службы охраны ТРЦ заметил, как неизвестный мужчина пытается проникнуть в один из закрытых во время локдауна магазинов.

Заметив охранника, неизвестный попытался сбежать. На выходе из ТРЦ, когда сотрудник охраны уже догнал бежавшего мужчину и попытался задержать, потенциальный вор выхватил нож и ударил ним охранника в живот. Затем он скрылся с места преступления.

Пострадавшего охранника с колото-резаной раной живота отвезли в больницу скорой медицинской помощи, где ему провели сложную операцию. Состояние его пока не известно, передает «Днепр Оперативный».

На место происшествия вызвали полицию. Полицейским удалось идентифицировать нападавшего с помощью записей с камер видеонаблюдения.



Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее подобный инцидент произошел в Запорожье. А в Киеве покупатель мужчина головой ударил сотрудницу магазина и с кулаками набросился на кассира.

Фото dp.npu.gov.ua/

278

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter