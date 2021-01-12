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Происшествия

Стояла с мамой на обочине: жертвой ДТП под Днепром стала 2-летняя девочка

17:06 12 января 2021
место ДТП

В Новомосковске Днепропетровской области из-за ДТП погибла маленькая девочка. Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

По информации ресурса, авария с участием двух легковых автомобилей произошла на улице Зины Белой.

От удара одну машину отбросило на обочину, где на светофоре стояли мать и ее 2-летняя дочь. В результате, пострадала малышка.

Родители не стали дожидаться «скорую» и сами повезли ребенка в больницу. Но по пути девочка скончалась.

Информации о произошедшем от полиции пока не поступало.

«ФАКТЫ» ранее писали о страшном ДТП в Харькове, жертвами которого стали шесть человек, еще столько же пострадали. Тогда Lexus RX 350 на перекрестке столкнулся с Volkswagen Touareg. Lexus отбросило на группу людей на тротуаре, ожидающих сигнала светофора, чтобы перейти улицу. Обоих водителей-виновников аварии приговорили к 10 годам заключения.

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Стояла с мамой на обочине: жертвой ДТП под Днепром стала 2-летняя девочка

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