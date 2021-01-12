Неизвестные разгромили два десятка памятников советским солдатам на кладбище в Херсоне

На мемориальном кладбище Херсона повредили 17 памятников братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны. Об этом полиция Херсонcкой области информирует в своем Facebook.

О происшествии правоохранителям сообщил житель областного центра. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что во Львове на Холме Славы, где в 1960 году похоронили советского разведчика Николая Кузнецова, обнаружили подкоп — вырытую яму прикрыли доской. В соцсетях высказали версию, что памятник собирались взорвать.

Напомним, в Польше вандалы украли памятник маршалу Константину Рокоссовскому, который стоял на территории городского кладбища в Легнице, затем статую нашли — она была без головы.

Фото полиции Херсонcкой области

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