В Киеве насмерть завалило человека землей

В среду, 13 января, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие — погиб мужчина, которого завалило землей.

Как сообщают в Главном управлении ГосЧС Украины в Киеве, это произошло в Оболонском районе столицы на улице Вышгородской, где на территории одного из домов рыли тоннель для прокладки силового кабеля.

Под завалом оказался монтажник (1960 года рождения). Спасатели, прибывшие на место ЧП, приступили к деблокированию мужчины, однако оказалось что монтажник получил смертельные травмы.

Ранее при похожих обстоятельствах в Хмельницкой области во время прокладки в траншее дренажной трубы погиб рабочий. Глинистый грунт сместился и засыпал мужчину, находившегося на глубине порядка двух метров.

Фото с сайта столичного главка ГосЧС.

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