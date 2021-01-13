Автобус с украинцами разбился по дороге из Москвы в оккупированый Донецк: есть жертвы

В России в ДТП попал автобус, в результате чего погибли двое граждан Украины, еще двоих госпитализировали с травмами. Эту информацию спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил агентству РБК-Украина.

ДТП произошло в Ростовской области — автобус направлялся из Москвы в оккупированный Донецк. В нем находились 18 человек, в том числе 15 граждан Украины. По данным росСМИ, водитель не справился с управлением, и автобус снесло в кювет, где он перевернулся. Генеральное консульство Украины сообщило, что погибли двое украинцев: мужчина и женщина.

«Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь», — сказал Николенко.

Напомним, в России по вине женщины-водителя произошла смертельная авария с рейсовым автобусом.

Фото: мвд. рф

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