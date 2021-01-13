Обещал вылечить молодоженов от бесплодия и зарезал: новый поворот в деле мага-убийцы из Чернигова

В громком деле об убийстве «потомственным магом» семейной пары из Киева новый поворот. Апелляционный суд Чернигова пересмотрел вынесенный годом ранее приговор — и ужесточил наказание человеку, который, представляясь целителем, пообещал вылечить от бесплодия молодоженов из Киева — и во время оккультных обрядов убил их.

Это громкое преступление произошло в июле 2017 года. 27-летние супруги Ольга и Виталий Зубенко (на фото в заголовке) были женаты три года. Снимали квартиру в Киеве, собирали деньги на собственное жилье. И хотели детей. Мама Виталия Зубенко Любовь рассказывала «ФАКТАМ», что забеременеть у Ольги сразу не получилось. И хотя врачи говорили, что это нормально, молодоженам кто-то внушил, что им «пороблено». Вскоре коллега Виталия познакомил супругов с человеком из Черниговской области, который называл себя «потомственным магом». «Маг» пообещал Ольге и Виталию снять с них порчу. Супруги стали регулярно к нему ездить. За каждый визит платили «магу» по 500 гривен. Тот рассказывал, что быстро снять порчу не получится, и просил Ольгу и Виталия приезжать чаще.

— Очевидно, чтобы тянуть из детей деньги, «знахарь» продолжал внушать им небылицы про порчу, — рассказал «ФАКТАМ» отец Ольги Игорь Костюк. — Оля и Виталик ему верили. Оказалось, не только они к нему ездили, но и он к ним. Дети рассказывали ему о себе. Сказали, что собирают на квартиру в Киеве. Как установило следствие, узнав об этом, «маг» решил их убить, а деньги забрать себе. Преступник действовал вместе со своей помощницей — жительницей Шаповаловки, которая тоже «выкатывала яйца» и помогала ему совершать какие-то обряды. Они вдвоем тщательно готовились к убийству. Заранее вырыли яму на свиноферме возле дома помощницы. И даже прислали Оле анонимное сообщение с незнакомого номера, в котором написали: «Виталик будет моим. А ты бездетная, и такой останешься». Расчет был на то, что дети испугаются и тут же приедут. Так и произошло.

О том, что снова поехали к «магу», Ольга и Виталий родителям не сообщили. 15 июня 2017 года они перестали выходить на связь. Их родные обратились в полицию. А через неделю полицейские нашли тела Ольги и Виталия. Убитые супруги были зарыты в яме неподалеку от дома помощницы «мага». Вскоре задержали и «целителя», и его помощницу. У них нашли литературу по магии и загробной жизни, амулеты и вылепленную из воска фигурку куклы вуду. В яме, где были закопаны тела супругов, полицейские обнаружили фотографии бывшего мужа сообщницы подозреваемого.

По словам родных Ольги и Виталия, убийцы не позаботились о том, чтобы тщательно скрыть улики. Сообщница «мага» даже не избавилась от телефонов своих жертв и сама носила сережки Ольги. А часть украшений сдала в ломбард. Следствие установило, что Ольгу и Виталия пытали перед смертью. У обоих обнаружили по пять-шесть колото-резаных ран по всему телу. На следующий день после убийства преступники смогли снять деньги с банковских карточек Оли и Виталика. А оказавшись в квартире супругов, забрали деньги и технику.

Лжецелитель признал свою вину сразу после задержания. Сказал, что убил супругов, потому что хотел забрать их деньги. А его сообщница заявляла, что у нее инсульт (хотя диагноз не подтвердился), пыталась лечь в больницу и избежать ареста.

В январе 2020 года Деснянский райсуд Чернигова признал «мага» и его помощницу виновными в убийстве. «Целителя» приговорили к 15 годам лишения свободы, его помощнице дали 11 лет заключения. Но прокуратура посчитала приговор мягким и подала апелляцию. В пресс-службе Черниговской областной прокуратуры сообщили, что суд первой инстанции не в полной мере учел «безжалостное и хладнокровное убийство людей, которые доверяли преступникам и надеялись на их помощь». 13 января 2021 года Черниговский апелляционный суд вынес решение, согласно которому «мага» приговорили к пожизненному заключению, а его сообщнице дали 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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