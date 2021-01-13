Чудом выживший самоубийца принял полицейских за ангелов

С нестандартной реакцией пришлось столкнуться полицейским в Киеве. Патрульные рассказывают, что приехали на вызов о готовящемся суициде, но когда зашли в квартиру, мужчина уже успел выпрыгнуть из окна 5-го этажа. К счастью, самоубийца выжил, а склонившихся над ним полицейских принял за ангелов.

«А вы ангелы, да? Как вас зовут?» — поинтересовался гражданин. Падение с высоты обернулось для мужчины тяжелыми травмами, но сознания он не потерял.

Инспекторы Денис Гуменюк и Ирина Мостепан вызвали мужчине «скорую», а до приезда медиков оказали первую помощь и пытались отвлечь разговорами. Также в Киев пообещал приехать отец пострадавшего мужчины.

Пока его грузили в медавтомобиль, потенциальный самоубийца признал, что свести счеты с жизнью решился из-за личных проблем.

Напомним, ранее ученые выяснили, что риск гибели молодых людей существенно увеличивается в праздничные и выходные дни. Ученые поясняют, что в эти периоды люди остро чувствуют свое одиночество и ненужность либо же отклоняются от привычного режима и пускаются в особо опасные авантюры.

Фото pixabay.com

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